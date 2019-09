Le big di Premier League sono andate in campo sabato, ma domenica 15 settembre non deluderà le aspettative dei tanti tifosi calcistici europei. Infatti, l’Arsenal di Unai Emery scenderanno in campo contro il Watford con un’unico obiettivo: tornare alla vittoria. Dopo gli ultimi due risultati deludenti con Liverpool e Tottenham, i londinesi affronteranno un avversario decisamente più abbordabile sulla carta. Il Watford è il fanalino di coda in Premier League dopo 4 giornate, avendo ottenuto solamente un punto con il Newcastle, oggi sconfitto per 3-1 dal Liverpool. Dunque, il match non dovrebbe presentare problemi per l’Arsenal, momentaneamente al settimo posto in classifica con 7 punti. I probabili protagonisti del match saranno gli attaccanti agli ordini di Emery: Aubameyang e Lacazette. Il primo al momento ha siglato tre reti mentre il francese è fermo a due. Con il Watford le probabilità di vedere i due attaccanti nel tabellino dei marcatori, è decisamente alta dato che gli uomini di Gracia hanno incassato ben 8 reti in quattro gare. Calcio d’inizio ore 17:30, domenica 15 settembre.

Watford-Arsenal, diretta tv e streaming, dove vedere Premier League, domenica 15 settembre

Il match Watford-Arsenal, valido per la quinta giornata di Premier League e in programma domenica 15 settembre alle ore 17:30, sarà trasmesso in diretta tv su Sky, canale 203 Sky Football. Per gli abbonati a Sky che vogliano vedere il match in streaming direttamente dal proprio tablet, smartphone o pc, consigliamo di scaricare l’applicazione Sky Go. Buon divertimento!