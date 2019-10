Genoa-Milan: Probabili formazioni

Genoa-Milan sarà l’anticipo del sabato sera della settima giornata di Serie A.

Un inizio sicuramente non facile, con Giampaolo che a causa dei risultati ottenuti potrebbe lasciare il Milan già al termine della sfida con i rossoblù.

Proprio per questo i rossoneri sono chiamati ad una bella prestazione, sicuramente in controtendenza con quanto fatto a San Siro contro la Fiorentina.

Ecco come si presenteranno le due squadre:

GENOA – Confermato il 3-5-2 con la coppia d’attacco Pinamonti e Kouamé, riforniti da Barreca e Ghiglione. Ancora out Sturaro.

MILAN – Giampaolo non cambia e si affida al 4-3-1-2 con Suso alle spalle di Leao e Piatek con Rebic più indietro nelle gerarchie. Dopo la brutta predtazione di Calhanoglu Paquetà potrebbe partire titolare a centrocampo.

In difesa a sostituire lo squalificato Musacchio dovrebbe esserci Duarte, una chanche quindi molto importante per il nuovo acquisto che dopo l’esordio in campionato partirebbe anche per la prima volta dal primo minuto.

Rodriguez un po’ a sorpresa dovrebbe partire nuovamente titolare.

Le probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Pinamonti, Kouamé

Ballottaggi: Kouamè 65% – Pandev 35%

Indisponibili: Sturaro

Squalificati: –

Milan (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bennacer, Paquetà; Suso; Leao, Piatek

Ballottaggi: Paquetà 60% – Calhanoglu 40%; Leao 55% – Rebic 45%; Bennacer 60% – Biglia 40%

Indisponibili: Caldara

Squalificati: Musacchio