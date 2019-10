Juventus-Lokomotiv Mosca streaming e diretta Tv Youth League: dove vedere il match del 22/10

VERSO JUVENTUS-LOKOMTIV MOSCA UNDER 19

Martedì 22 ottobre, alle ore 14:00, andrà di scena il match valido per il terzo turno del girone di Youth League Juventus-Lokomotiv Mosca. Le due compagini si sfideranno al centro sportivo Ale&Ricky-Juventus Center, che ospita le partite interne della squadra under 19 bianconera. La Juventus Primavera è reduce da due importanti vittorie nelle ultime due giornate di Youth League. In particolare, i bianconeri hanno vinto per 4-0, in trasferta, contro i pari età dell’Atletico Madrid ed hanno vinto per 4-1 in casa contro il Bayern Leverkusen under 19. La Lokomotiv Mosca, invece, si avvicina al match di Torino reduce da un pareggio e una sconfitta nella competizione europea. Infatti, i russi hanno pareggiato per 2-2 in casa contro il Bayern Leverkusen ed hanno perso per 3-2 contro i pari età dell’Atletico Madrid.

JUVENTUS-LOKOMOTIV MOSCA UNDER 19: STREAMING GRATIS E DIRETTA TV

Il match Juventus-Lokomotiv Mosca under 19 di Youth League sarà trasmesso in esclusiva in diretta tv su 20, canale digitale terrestre del gruppo Mediaset visibile in chiaro. L’incontro sarà visibile anche in streaming gratuito sul sito sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset, disponibile su tutti i dispositivi mobili. Le due squadre si contenderanno i tre punti in occasione della terza giornata del girone D di Youth League, la “Champions League dei giovani”.