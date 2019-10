Non sta passando un periodo propriamente semplice il Milan. La squadra rossonera ha da poco esonerato Marco Giampaolo, preferendo puntare su Stefano Pioli dopo i deludenti risultati in queste prime sette giornate. I rossoneri occupano la tredicesima posizione in classifica e Pioli avrà il compito di spronare un ambiente alquanto scosso non solo dai risultati sottotono, ma anche per via della crisi societaria. I conti in rosso e il non consistente sostegno del gruppo Elliott stanno facendo avvicinare lo spettro della Serie D in casa Milan. La prima gara dell’era Pioli in rossonero sarà contro il Lecce di Liverani. I pugliesi occupano il terzultimo posto in classifica e vengono da due sconfitte consecutive contro Roma e Atalanta. Lo scoglio non è dunque insormontabile ma i rossoneri non possono assolutamente stare tranquilli in questo momento. Ogni gara è una battaglia. Pioli e i giocatori lo sanno. Una avanti, il polacco Piatek potrebbe finire in panchina per far spazio al portoghese Leao. Calcio d’inizio domenica 20 ottobre, ore 20:45.

Milan-Lecce streaming e diretta tv, dove vedere Serie A domenica 20 ottobre ore 20:45

La partita Milan-Lecce, valida per l’ottava giornata di Serie A in programma domenica 20 ottobre ore 20:45, sarà trasmessa in diretta tv su Sky, canali Sky Sport. Il match sarà disponibile per la visione streaming attraverso l’applicazione Sky Go e su NOW TV, tv web di Sky. Buona visione!