Monza-Gozzano. Alle ore 20.45 allo stadio ‘Brianteo’ il Monza di Cristian Brocchi ospita il Gozzano di mister David Sassarini, match valido per l’11.a giornata del girone A di Serie C, secondo turno infrasettimanale della stagione. I padroni di casa stanno attualmente dominando il girone A mantenendo la testa della classifica con 25 punti (8 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta), raccolti in 10 giornate e giungono a questo match dopo il pareggio esterno di sabato contro la Pianese per 1-1, pareggio importante per il Monza che in trasferta non perde dallo scorso aprile quando furono sconfitti 3-0 dall’Albinoleffe. Gli ospiti, invece, occupano la 16.a posizione in classifica con 9 punti (1 vittoria, 6 pareggi e 3 sconfitte) e nell’ultimo turno è arrivato il pareggio interno contro l’Olbia, pareggio a reti bianche, gli ospiti non vincono da cinque gare. In merito al pareggio del Gozzano contro l’Olbia, mister Sassarini è rimasto piuttosto contrariato in merito alla disputa del match di domenica e ha espresso un pensiero personale sul prossimo match contro i brianzoli: “Il campo era impraticabile, giocare su quel terreno di gioco era praticamente impossibile. La gara era da sospendere, l’unico sport che era possibile praticare su quel terreno di gioco era la pallamano. Contro il Monza sarà una gara tosta ma andremo li per fare il nostro gioco” (fonte: tuttoc.com). Monza-Gozzano sarà arbitrara dal signor Simone Galipo’ della sezione di Firenze, coaudiuvato dai signor Ceolin e Torresan.



Monza-Gozzano, come seguire il match in tv e streaming

Monza-Gozzano non verrà trasmessa in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardarla in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti.