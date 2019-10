Nizza-PSG streaming e diretta tv, dove vedere Ligue 1 venerdì 18 ottobre

La sosta per le nazionali ha portato il malumore in casa PSG. La capolista della Ligue 1 affronterà venerdì 18 ottobre il Nizza senza la sua stella più luminosa in questo inizio di stagione: Neymar. Il brasiliano ha riportato l’ennesimo problema muscolare e non sarà della partita, così come l’altra stella parigina: Kylian Mbappe. Due assenze pesanti e che potrebbero pesare per i campioni di Francia carica alleanti da Tuchel. In ogni caso, spazio in avanti alla coppia Icardi-Sarabia con Maurito determinato a stupire. L’argentino si sta ambientando sempre di più a Parigi e vuole proseguire la sua striscia positiva in zona gol: due nelle ultime due partite. Il Nizza non pare un avversario insormontabile per il Paris dato l’ottavo posto occupato in classifica. Osservato speciale per il Nizza sarà Cyprien, autore di un ottimo inizio di stagione con tre gol e due assist. Una partita senz’altro da non perdere nonostante l’assenza dei due assi del PSG. Calcio d’inizio venerdì 19 ottobre ore 20:45.

Nizza-PSG streaming e diretta tv, dove vedere match Ligue 1 venerdì 18 ottobre

Il match di Ligue 1 valido per la decima giornata, Nizza-PSG, in programma venerdì 18 ottobre ore 20:45, sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma televisiva che detiene i diritti della Ligue 1. Buon divertimento!