Padova-Ravenna. Alle ore 20.45 allo stadio ‘Euganeo’ il Padova di mister Salvatore Sullo ospita il Ravenna di mister Luciano Foschi, match valido per la 9.a giornata del campionato di Serie C, Girone B. I patavini sono primi in classifica con 22 punti all’attivo dopo 8 turni di campionato (7 vittorie ed 1 pareggio) e giungono sal successo casalingo per 2-0 contro l’ ArzignanoChiampo, i romagnoli, invece, occupano la 9.a posizione con 10 punti all’attivo (3 vittorie, 1 pareggi e 4 sconfitte) e nell’ultimo turno di campionato è arrivata la vittoria esterna per 0-1 sul campo della Triestina. I veneti in settimana hanno svolto gran parte degli allenamenti a porte chiuse per provare nuovi schemi e le tattiche in vista dell’importantissima sfida contro il Ravenna, i veneti dovrebbero ripartire dal 3-5-2, con Buglio che potrebbe sostituire Castiglia, mentre in attacco mister Sullo potrebbe rimescolare le sue carte rispetto alla gara scorsa contro l’ArzignanoChiampo. I romagnoli al cospetto della capolista sono alle prese con diversi infortuni, mister Foschi sarà valutando le con dizione dei vari Pellizzari (distorsione alla caviglia), Martorelli e Giovinco (noie muscolari), Papa e Nigretti (problemi al ginocchio), mentre per quanto riguarda Sirri si preannuncia ottimismo e potrebbe essere recuperato, buone notizie per Cittadella Filippo Lora che sarà a disposizione del mister che avrà il compito di ridisegnare una squadra competitiva contro la capolista del girone B. Padova-Ravenna sarà diretta dal signor Matteo Gualtieri di Asti, coaudiuvato da Amedeo Fine di Battipaglia ed Emanuele Bocca di Caserta.

Padova-Ravenna, come seguire il match in tv e streaming

Padova-Ravenna non verrà trasmessa in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardare questo anticipo del girone B di Serie C, inizio alle ore 20.45, in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti.