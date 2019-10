Uefa due pesi e due misure: Lazio stangata mentre in Turchia…

Dopo i fatti incresciosi che hanno coinvolto il tifo biancoceleste durante Lazio-Rennes, i quali hanno fatto discutere molto in queste settimane, è arrivata ieri in tarda serata la sentenza della Uefa. La società capitolina dovrà pagare una multa di €20.000, in più sarà privata del tifo più caloroso con la chiusura della Curva Nord nella prossima partita, in calendario giovedì 24 ottobre contro il Celtic. In caso di recidiva, la Lazio dovrà scontare una gara di Europa League a porte chiuse.

A poco è servito quindi, ai fini di ridurre la pena, il trattamento “tolleranza zero” da parte del Patron Lotito verso i tifosi coinvolti. La società, nel comunicato emesso ieri, si è dichiarata comunque decisa a proseguire secondo questa linea e denunciare alle autorità i responsabili degli atti razzisti, punendoli con il Daspo.

Il massimo organo del calcio europeo non ha perso tempo nel sentenziare contro la società romana, mentre per gli accaduti di Parigi di lunedì sera non hanno avuto la stessa attenzione. Se si vuole tenere la politica fuori dagli stadi, giustamente, bisognerebbe farlo sempre. Dei giocatori che, durante una partita internazionale, fanno il saluto militare sostenendo un comportamento a dir poco disumano, non dovrebbe passare in sordina. Meriterebbero il Daspo a vita. Al momento nessuno fa nulla. Solo oggi, a distanza di due giorni dall’episodio, l’Uefa ha comunicato di aver aperto un’indagine.

La situazione può essere spinosa in quanto coinvolga popolazioni, organi di Stato e relazioni fra Paesi, ma ciò non toglie che se vengono attuati comportamenti poco consoni, questi non debbano essere sanzionati. Bisogna sempre avere lo stesso metro di giudizio, non sporcando lo sport e il calcio con affari politici e razzismo.