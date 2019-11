Avellino-Potenza. Alle ore 20.45 allo stadio ‘Partenio-Lombardi’ l’Avellino di Ezio Capuano ospita il Potenza di Giuseppe Raffaele, match valido per il posticipo della 14.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Gli irpini non stanno vivendo una buona stagione e il cambio in panchina non sta dando i giusti benefici alla squadra, i campani occupano la 14.a posizione con 14 punti all’ attivo (4 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte) e hanno un solo punto di vantaggio dalla zona playout. L’Avellino è reduce da due sconfitte consecutive in campionato contro la Reggina per 1-2 al ‘Partenio-Lombardi’ e contro il Catanzaro per 3-1 in terra siciliana ma gli irpini in settimana hanno passato il turno in Coppa Italia battendo 2-1 la Cavese al ‘Partenio-Lombardi’. I lucani invece, dopo essere stati per diverse giornate in testa alla classifica del girone, sono scivolati in 4.a posizione con 24 punti conquistati (7 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte) e sono reduci come l’Avellino da due sconfitte consecutive contro il Monopoli e la Reggina, gare perse entrambe con il punteggio di 3-0 ma proprio contro i calabresi il Potenza in settimana si è rifatto ed ha vendicato la sconfitta di campionato vincendo al ‘Granillo’ in Coppa Italia con il punteggio di 2-3. Avellino-Potenza sarà arbitrata dal signor Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, i suoi assistenti saranno i signori Dario Garzelli della sezione di Livorno e Gabriele Nuzzi della sezione di Valdarno.

Avellino-Potenza, come seguire il match in tv e streaming

Avellino-Potenza, posticipo della 14.a giornata del girone C di Serie C sarà visibile in chiaro su Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre) ma sarà possibile guardare la gara anche in streaming sia su Rai Play che su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Per poter guardare la gara in streaming su Eleven Sports, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti.