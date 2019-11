Non vince da due partite il Barcellona di Valverde. Nonostante il rientro in campo di Leo Messi, i blaugrana non sembrano decollare in questa stagione di Liga. La brutta sconfitta per 3-1 sul campo del Levante e il pareggio interno in Champions League contro lo Slavia Praga, hanno posto molto interrogativi alla dirigenza sul futuro di Ernesto Valverde. Se prima le fatiche di Champions venivano messe un po’ in secondo piano dato l’andamento strepitoso della squadra in campionato, ora la dirigenza vuole vederci chiaro. L’acquisto di Griezmann si sta rivelando un flop colossale: il francese non riesce proprio a integrarsi nel 4-3-3 dell’ex tecnico del Bilbao. Cessione già a gennaio? Sarebbe clamoroso e per questo l’allenatore dei campioni di Spagna deve trovare una soluzione. Sabato arriverà al Camp Nou il Celta Vigo, squadra che ha da poco esonerato Escribà che è stato sostituito da Oscar Garcia Junyent. Il test per il nuovo tecnico, non è dei più semplici ma il terzultimo posto in classifica gli impone di provarci contro Messi & co. Calcio d’inizio ore 21, sabato 9 novembre.

Barcellona-Celta Vigo streaming e diretta tv, dove vedere Liga sabato 9 novembre ore 21

Il match valido per la 13a giornata di Liga 2019/20, Barcellona-Celta Vigo, sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma che detiene i diritti del campionato spagnolo. Disponibile pure l’applicazione DAZN, facile da scaricare e disponibile per il proprio smartphone, tablet o pc. Buona visione!