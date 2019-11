Basaksehir-Roma. Al ‘Fatih Terim Stadium’ di Istanbul il Basakhsehir di mister Okan Buruk, ex centrocampista dell’Inter, ospita la Roma di Paulo Fonseca per la 5.a giornata del Gruppo J di Uefa Europa League, il match si giocherà alle ore 18.55. Nell’altra gara del girone alla stessa ora è in programma Wolfsberger-Moechngladbach. I turchi guidano questo Gruppo J con 7 punti conquistati (2 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta) e sono reduci da due vittorie consecutive nella competizione contro il Wolfsberger in entrambe le occasioni (1-0 in Turchia e 0-3 in Austria). I giallorossi inseguono a 5 punti in compagnia del Moechngladbach, Roma che nel suo percorso europeo ha ottenuto 1 vittoria, 2 pareggi ed 1 sconfitta ed è reduce dalla sconfitta esterna sul campo del Moechngladbach. Nel campionato turno il Basaksehir è terzo in classifica con 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte) ed è reduce dalla vittoria 0-1 nel derby contro il Galatasaray; mentre i giallorossi in Serie A sono quinti con 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte) e sono reduci dal bel successo casalingo per 3-0 contro il Brescia. Basaksehir-Roma sarà arbitrata dall’arbitro romeno Ovidiu Hategan, coaudiuvato dai signori Octavian Sovre e Sebastian Gheorghe, il quarto uomo sarà il signor Sebastian Coltescu.

Per le probabili formazioni del match, CLICCA QUI.

Basaksehir-Roma, come seguire il match in tv e streaming

Basaksehir-Roma, info diretta tv e streaming. Questo match valido per la 5.a giornata di Europa League, calcio d’inizio fissato per le ore 18.55 sarà trasmesso su Sky Sport Uno sia sul satellite ma anche su fibra e digitale terrestre (canale 482 della televisione). Per chi vorrà vedere la gara in streaming potrà farlo attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv.

Basaksehir-Roma, i precedenti. Le due squadre si sono affrontate solo una volta nella loro storia, il precedente risale alla gara d’andata quando la Roma s’impose con un netto 4-0 all’ Olimpico, tra l’altro quella è stata finora l’unica vittoria giallorssa in questa Europa League.