Lazio-Roma streaming gratis e diretta Tv Campionato Primavera: dove vedere il match del 23/11

Sabato 23 Novembre, alle ore 11:00, andrà di scena il match valido per la nona giornata del Campionato Primavera tra Lazio-Roma. Le due compagini si sfideranno al Centro Sportivo di Formello situato nel comune di Formello, nell’area metropolitana di Roma, in via di Santa Cornelia n. 1000. I padroni di casa si avvicinano al derby della capitale reduci da due sconfitte consecutive nelle ultime due giornate di campionato. La Lazio, infatti, ha perso per 3-0 in casa contro il Chievo Verona ed ha perso anche in trasferta contro la Juventus Primavera per 3-1. La Roma Primavera, invece, si avvicina alla sfida di sabato mattina reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due gare stagionali. I giallorossi, infatti, hanno vinto in trasferta per 4-3 contro l’Inter ed hanno pareggiato in casa per 3-3 contro l’Atalanta Primavera.

Lazio-Roma Primavera: streaming gratis e diretta Tv

Lazio-Roma Primavera, in programma sabato 23 Novembre alle ore 11:00, valevole per la nona giornata del Campionato Primavera 1 visibile in chiaro e in diretta su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Sarà possibile seguire il match anche in streaming su pc, tablet e qualsiasi altro dispositivo elettronico, collegandosi al sito ufficiale del canale tv Sportitalia. Inoltre, sarà possibile seguire in diretta la sfida su Lazio Style Channel, 233 di Sky, e su Lazio Style Radio 89.3 FM.