Milan su Vinicius Jr? Zidane lo mette ancora fuori dalla lista Champions

Ancora una bocciatura per Vinicius Jr. Il talento del Real Madrid non riesce proprio a convincere Zinedine Zidane. Il brasiliano è stato impiegato nel secondo dell’ultimo match di Liga contro il Betis, mettendosi in evidenza in qualche occasione sfiorando pure il gol. Ciò però non è bastato a Zidane che non lo ha inserito nella lista dei convocati per la sfida di domani di Champions League, contro il Galatasaray.

Una esclusione che sicuramente non sarà digerita dal calciatore e dal suo agente. Intanto le pretendenti per il giovane si stanno facendo avanti. Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan avrebbe messo gli occhi sul classe 2000 ex Flamengo per rinforzare l’attacco. Le merengues non hanno alcuna intenzione di privarsi di lui e quindi entra in ballo la formula del prestito. Il calciatore scalpita e il Milan potrebbe essere l’habitat giusto per un giocatore dotato del suo estro. D’altronde, I brasiliano a Milano non hanno mai deluso e ciò è un’ulteriore indizio per un suo eventuale approdo in rossonero.

I passati in rossonero dei vari Kakà, Thiago Silva, Cafu ecc. potrebbero incidere molto, ma occhio pure al PSG. Leonardo apprezza molto il giovane carioca e i parigini potrebbero inserirsi in caso di un addio a fine stagione di uno tra Neymar o Mbappe.