Romania-Svezia. Alle ore 20.45 all’ ‘Arena Națională’ di Bucarest la Romania del C.T Cosmin Contra ospita la Svezia del C.T Janne Andersson, il match è valido per la 9.a giornata del Gruppo F delle Qualificazioni ad Euro 2020. Le altre due gare del Gruppo F che si giocheranno questa sera sempre alle ore 20.45 sono Spagna-Malta e Norvegia-Isole Far Oer. La classifica di questo girone recita così: Spagna 19 punti (già qualificata); Svezia 15 punti; Romania 14 punti; Norvegia (11 punti); Isole Far Oer 3 punti e Malta 1 punto. Questo match di Bucarest si preannuncia decisivo ai fini della qualificazione, infatti le due squadre sono distanziate di un solo punto con i romeni ad inseguire gli scandinavi. La Romania ha necessità di portare a casa i 3 punti considerando che giocherà in casa questo match e che all’ultimo turno dovrà far visita alla Spagna, già qualificata. La Svezia, invece, potrebbe optare anche per un pareggio considerando che all’ultimo turno ospiterà le modeste Isole Far Oer. Romania-Svezia sarà diretta dal nostro arbitro Daniele Orsato, coaudiuvato dai signori Lorenzo Manganelli e Fabiano Preti, il quarto uomo sarà il signor Michael Fabbri.

Romania-Svezia, le probabili formazioni. QUI ROMANIA- Il C.T Contra schiererà i suoi con il 4-2-3-1 con Tatarusanu tra i pali; Benzar, Rus, Nedelcearu e Bancu saranno i quattro difensori; Cicaldau e Marin in mediana; Hagi, Stanciu e Mitrita agiranno alle spalle dell’unica punta Puscas. QUI SVEZIA- Il C.T Andersson si affiderà al classico 4-4-2 con il ‘cagliaritano’ Olsen tra i pali; Lustig e il ‘parmense’ Gagliolo saranno i due terzini, Grandqvist e Lindelof saranno i due centrali; a cetrocampo spazio per Larsson, Ekdal, Olsson e Forsberg; i due attaccanti saranno Berg e Quaison.

Romania (4-2-3-1): Tatarusanu; Benzar, Rus, Nedelcearu, Bancu; Cicaldau, Marin; Hagi, Stanciu, Mitrita; Puscas. C.T: Contra.

Svezia (4-4-2): Olsen; Lustig, Grandqvist, Lindelof, Gagliolo; Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Berg, Quaison. C.T: Andersson.

Romania-Svezia, come seguire il match in tv e streaming

Romania-Svezia, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 20.45, non verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva sulle reti Mediaset, infatti le partite che saranno trasmesse su Mediaset saranno le seguenti: Croazia-Slovacchia (16 novembre), Albania-Francia (17 novembre) e Germania-Irlanda del Nord (19 novembre). Per chi vorrà vedere questo match in streaming potrà consultare i profili social delle due nazionali o magari collegandosi tramite satellite sulle tv locali dei due paesi.

Romania-Svezia, i precedenti. Le due nazionali si sono affrontate nella loro storia 11 volte con un bilancio leggermente in favore della Svezia, infatti sono 5 le vittorie dei svedesi contro le 3 vittorie romene e 3 pareggi. L’ultimo precedente risale alla gara d’andata dello scorso 23 marzo, match vinto dalla Svezia per 2-1.