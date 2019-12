Arsenal-Brighton. Alle ore 21.15 all’ ‘Emirates Stadium’ di Londra l’Arsenal di Fredrik Ljungberg ospiterà il Brighton di mister Graham Potter, il match è valido per la 15.a giornata di Premier League. Momento negativo per i ‘gunners’ che, dopo la sconfitta in Europa League contro l’Eintracht Francoforte, hanno esonerato il tecnico Unai Emery ed al suo posto è stato chiamato in panchina proprio Ljungberg, ex conoscenza del calcio inglese e non solo. ‘Gunners’ che occupano la 10.a posizione in classifica con 19 punti (4 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte) e nella prima d’allenatore del tecnico svedese è arrivato il pareggio esterno per 2-2 sul campo del Norwich. Gli ospiti, invece, occupano la 16.a posizione con 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte) e sono reduci da tre sconfitte consecutive contro Manchester United, Leicester e Liverpool, sconfitti prevedibile considerando che sono giunte contro squadre blasonate. Arsenal-Brighton sarà diretta dal signor Scott.

Arsenal-Brighton, le probabili formazioni. QUI ARSENAL- Ljungberg si affiderà al modulo 4-2-3-1 con Leno tra i pali; Chambers, Mustafi, David Luiz e Kolasinac formeranno la linea difensiva; Xhaka e Guendouzi saranno i due interditori di centrocampo; Aubameyang, Ozil e Pépé agiranno alle spalle dell’unica punta Lacazette. QUI BRIGHTON- Potter risponderà con il 4-3-3 con Ryan in porta; i due terzini saranno Montoya e Burn con Webester e Dunk al centro della difesa; in mediana giocheranno Propper, Stephens e Bissouma; il tridente offensivo sarà formato da Gross, Connolly e Mooy.



Arsenal (4-2-3-1): Leno; Chambers, Mustafi, David Luiz, Kolasinac; Xhaka, Guendouzi; Aubameyang, Ozil, Pépé; Lacazette. All. Ljungberg.

Brighton (4-3-3): Ryan; Montoya, Webester, Dunk, Burn; Propper, Stephens, Bissouma; Gross, Connolly, Mooy. All. Potter.

Arsenal-Brighton, come seguire il match in tv e streaming

Arsenal-Brighton, info diretta tv e streaming. Questo match della 15.a giornata di Premier League, calcio d’inizio fissato per le ore 21.15, sarà visibile su Sky Sport Football (canale 203). Per chi vorrà vedere la gara in streaming potrà farlo attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv.