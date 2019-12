Barcellona-Maiorca. Alle ore 21 di sabato 7 dicembre il Barcellona di Ernesto Valverde ospita al ‘Camp Nou’ il Maiorca di mister Vicente Moreno, il match è valido 15.a giornata di Liga. Questo match come tutte le partite di Liga verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. I blaugrana sono in testa alla Liga in compagnia del Real Madrid a quota 31 punti (10 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte) ma hanno una partita in meno da recuperare, ovvero il ‘classico’ contro il Real Madrid che si giocherà il prossimo 18 dicembre proprio al ‘Camp Nou’. Gli uomini di Valverde sono reduci da 3 vittorie consecutive contro Celta Vigo, Leganes e nell’ultimo turno Atletico Madrid e il match contro il Maiorca sarà l’occasione per vedere prima della gara il 6° pallone d’oro di Lionel Messi, che prima del match contro i maiorchini esibirà al pubblico del ‘Camp Nou’. Gli ospiti, invece, sono impelagati nella lotta per non retrocedere, infatti occupano la 17.a posizione in classifica con appena 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte) e sono reduci da due sconfitte consecutive contro Levante e Betis.

Barcellona-Maiorca sarà diretta dal signor Muntuera Montero.

Barcellona-Maiorca, le probabili formazioni. QUI BARCELLONA- Valverde si affiderà al consueto 4-3-3 con Ter Stegen in porta; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet e Junior Firpo comporranno la linea difensiva; in mezzo al campo spazio per De Jong, Busquets ed Arthur; davanti solito tridente offensivo composto da Messi, Suarez e Griezmann. QUI MAIORCA- Moreno risponderà con il 4-1-4-1 con Reina in porta; Sastre, Valjent, Raillo e Gamez saranno i quattro difensori; Baba sarà lo schermo davanti alla difesa; Dani Rodriguez, Salva Sevilla, Febas e Lago Junior saranno i centrocampisti; l’unica punta sarà l’ex crotonese Budimir.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; De Jong, Busquets, Arthur; Messi, Suarez, Griezmann. All. Valverde.

Maiorca (4-1-4-1): Reina; Sastre, Valjent, Raillo, Gamez; Baba; Dani Rodriguez, Salva Sevilla, Febas, Lago Junior; Budimir. All. Moreno.

Barcellona-Maiorca, come seguire il match in tv e streaming

Barcellona-Maiorca, info diretta tv e streaming. Questo match della 15.a giornata di Liga sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.