BOLOGNA-ATALANTA FORMAZIONI: LA PRESENTAZIONE DEL MATCH – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di questo week end contro il Bologna allo stadio Renato dall’Ara. Una partita importantissima per quanto concerne la classifica: serve cercare la terza vittoria consecutiva per consolidare il posto in UEFA Champions League. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo le probabili formazioni di Bologna-Atalanta.

BOLOGNA-ATALANTA FORMAZIONI: LE SCELTE DEGLI ALLENATORI



Il Bologna è intenzionata a schierare un 4-2-3-1 con Svanberg, Sansone e Orsolini (ex nerazzurro) a sostegno dell’unica punta Palacio. Chiavi della mediana a Medek e Poli. Per quanto riguarda invece i nerazzurri classico 3-4-1-2 con Malinovskyi sulla trequarti a sostegno delle due punte Muriel e Papu Gomez.

BOLOGNA-ATALANTA FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Medel, Poli; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Pasalic, Freuler, Castagne; Malinovskyi, Goméz; Muriel.