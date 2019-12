Burnley-Manchester City. Alle ore 21.15 al ‘Turf Moor’ di Burnley i padroni di casa di mister Sean Dyche ospitano il Manchester City di Pep Guardiola, il match è valido per la 15.a giornata di Premier League. I padroni di casa occupano la 10.a posizione in classifica con 18 punti conquistati (5 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte) e sono reduci dalla sconfitta casalinga 0-2 ad opera del Crystal Palace, mentre i ‘citizens’ occupano la 3.a posizione con 29 punti (9 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte) e sono reduci dal pareggio esterno per 2-2 al ‘St James Park’ contro il Newcastle. Il Burnley nonostante la sconfitta del turno precedente sta disputando un buon campionato, ha il sesto attacco dell’intera Premier League e la nona difesa, nelle sette gare casalinghe ha colto 4 vittorie e 3 sconfitte senza mai pareggiare, mentre il City in trasferta in sette gare esterne ha ottenuto 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Burnley-Manchester City sarà diretta dal signor Moss.

Burnley-Manchester City, le probabili formazioni. QUI BURNLEY- Mister Dyche si affiderà al classico 4-4-2 con Pope in porta; i due terzini saranno Bardsley e Taylor con Tarkowski e Mee al centro della difesa; a centrocampo spazio per Brady, Hendrick, Cork e McNeil; i due attaccanti saranno Wood e Barnes. QUI MANCHESTER CITY- Guardiola risponderà con il consueto 4-3-3 con Ederson tra i pali; i due terzini saranno Walker e Mendy con Stoner e Fernandinho, rincofermato al centro della difesa; a centrocampo giocheranno De Bruyne, Gundogan e Rodri; il tridente offensivo sarà formato da Bernardo Silva, Gabriel Jesus e Sterling.

Burnley (4-4-2): Pope; Bardsley, Tarkowski, Mee, Taylor; Brady, Hendrick, Cork, McNeil; Wood, Barnes. All. Dyche.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Gundogan, Rodri; Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Sterling. All. Guardiola.

Burnley-Manchester City, come seguire il match in tv e streaming

Burnley-Manchester City, info diretta tv e streaming. Questo match della 15.a giornata di Premier League, calcio d’inizio fissato per le ore 21.15, sarà visibile su Sky Sport Football (canale 203). Per chi vorrà vedere la gara in streaming potrà farlo attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv.