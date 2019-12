Cagliari-Sampdoria streaming gratis e diretta Tv Coppa Italia: dove vedere il match del 5/12

Giovedì 5 Dicembre, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per il Quarto Turno di Coppa Italia tra Cagliari-Sampdoria. Le due compagini si sfideranno alla “Sardegna Arena” di Cagliari. I padroni di casa sono reduci da un pareggio e una vittoria nelle ultime due giornate di campionato. In particolare, la squadra di Rolando Maran, ha pareggiato per 2-2 in trasferta contro il Lecce ed ha vinto in casa per 4-3, nei minuti finali, proprio contro la Sampdoria, grazie ad un gol del subentrato Alberto Cerri. La Sampdoria, invece, è reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due gare stagionali. I blucerchiati, infatti, hanno vinto in casa per 2-1 contro l’Udinese ed hanno perso in trasferta, alla “Sardegna Arena”, per 4-3 contro il Cagliari. A distanza di pochi giorni, quindi, la sfida tra rossoblu e liguri si ripeterà per il Quarto Turno di Coppa Italia.

Cagliari-Sampdoria streaming gratis e diretta Tv

Cagliari-Sampdoria in programma giovedì 5 Dicembre alle ore 21:00 alla “Sardegna Arena” di Cagliari sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva dalla Rai. In particolare questa gara verrà trasmessa su Rai Sport HD, canale 57 e 58 del digitale terrestre. Per chi volesse seguire la gara in streaming, potrà farlo attraverso il servizio gratuito Rai Play.