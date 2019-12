Il 2019 sta per terminare e con esso si sta per concludere il decennio 2010-2019. Quando si conclude un’era di solito è tempo di bilanci e la Forbes ha stilato la classifica dei 10 sportivi più pagati del mondo, passando per tanti sporti come il basket, il calcio, ecc. Sul gradino del podio tra gli sportivi spiccano due grandi icone del calcio mondiale come Ronaldo e Messi. In questa speciale classifica, i due calciatori che si stanno dividendo i vari Palloni d’Oro, sono stati preceduti sul podio dei ‘paperoni’ solo da Mayweather, campione del pugilato. In questa classifica sono assenti gli atleti che nel corso del decennio hanno annunciato il proprio ritiro come Kobe Bryant e le donne. La cifra della top 10 si aggira sui 5,4 milioni di euro.

Calcio, Ronaldo e Messi sul podio dei ‘paperoni’ nel mondo dello sport

Classifica degli sportivi più pagati:

1) Mayweather, pugilato: 915 milioni di dollari (820 milioni di euro);

2) Ronaldo, calcio: 800 milioni di dollari (717 milioni di euro);

3) Messi, calcio: 750 milioni di dollari (627 milioni di euro);

4) Lebron James, basket: 680 milioni di dollari (610 milioni di euro);

5) Roger Federer, tennis: 640 milioni di dollari (574 milioni di euro);

6) Tiger Woods, golf: 615 milioni di dollari (551 milioni di euro);

7) Phil Mickelson, golf: 480 milioni di dollari (430 milioni di euro);

8) Manny Pacquiao, pugilato: 435 milioni di dollari (390 milioni di euro);

9) Kevin Durant, basket: 425 milioni di dollari (381 milioni di euro);

10) Lewis Hamilton, Formula Uno: 400 milioni di dollari (358 milioni di euro).

Un’ altra curiosità legata a Ronaldo e Messi riguarda rispettivamente la popolarità sui social e lo stipendio legato agli sport di squadrea. Infatti sempre secondo Forbes, Ronaldo guadagna circa 44 milioni di euro grazie ai suoi followers e riesce a raggiungere gli 884 mila euro per ogni post pubblicato. Messi, invece, è stato lo sportivo più pagato del 2019 grazie ai 127 milioni di dollari complessivi, ed è lo stipendio più altro degli sportivi legato agli sport di squadra.