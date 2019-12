Haaland al Borussia Dortmund: è ufficiale

Haaland al Borussia Dortmund: la mossa di mercato che sorprende l’Europa

Finale a sorpresa: Erling Haaland è un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. Il classe 2000 norvegese, conteso tra i top club di mezza Europa, tra cui la”nostrana” Juentus, ha infine scelto la Germania come nuova meta per proseguire la sua promettente carriera. L’annuncio è arrivato poco fa attraverso una nota diffusa dal club giallonero che ha messo a segno il colpo forse più inatteso di tutta la sessione invernale. Il Borussia Dortmund ha versato i 20 milioni della clausola rescissoria utile a far sì che il ragazzo potesse liberarsi dal Red Bull Salisburgo senza attendere la prossima estate. Il norvegese approda in Bundesliga con la fama del “predestinato” avendo già messo a segno 28 gol nelle 22 partite disputate in questa stagione, di cui otto in sei gare europee. Haaland, attaccante dalla stazza fisica imponente e dal senso letale del gol, ha firmato un contratto valido fino al 2024, con il Dortmund che è stato capace di anticipare le mosse di club ben più quotati.

Haaland al Borussia Dortmund: Juventus beffata?

Tra queste, la Juventus: la squadra piemontese era stata designata da tutta la stampa come prossima destinazione del diciannovenne, tanto che diverse fonti avevano accennato come la dirigenza fosse in procinto di pagare la clausola menzionata in precedenza. Evidentemente, la dirigenza deve aver ritenuto sufficiente la copertura nel reparto offensivo che, nel ruolo di prima punta, può annoverare nomi del calibro di Higuain e Cristiano Ronaldo.