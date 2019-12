Inter-Barcellona streaming gratis e diretta Tv Champions League: dove vedere il match del 10/12

Martedì 10 Dicembre, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League tra Inter-Barcellona. Le due compagini si sfideranno, dinanzi ad una grande cornice di pubblico, allo Stadio San Siro di Milano. I padroni di casa si avvicinano al match reduci da una vittoria e un pareggio nelle ultime due giornate di campionato. I nerazzurri, infatti, hanno vinto in casa per 2-1 contro la Spal ed hanno pareggiato, sempre in casa, per 0-0 contro la Roma. Nell’ultima partita di Champions League la squadra di Antonio Conte si è imposta in trasferta contro lo Sparta Praga con il risultato di 3-1. Il Barcellona, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive in Liga. I blaugrana, infatti, hanno vinto in trasferta per 1-0 nel big match contro l’Atletico Madrid ed hanno vinto in casa per 5-2 contro il Maiorca. Nell’ultima uscita europea la squadra di Valverde ha vinto per 3-1 contro il Borussia Dortmund.

Inter-Barcellona: streaming gratis e diretta Tv

Inter-Barcellona, in programma martedì 10 Dicembre alle ore 21:00, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 251. Per vedere la partita in streaming basta collegarsi a Sky Go, se avete un abbonamento Sky attivo, oppure acquistare un ticket su Now TV.