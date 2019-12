Italia-Portogallo streaming e diretta Tv finale Mondiali Beach Soccer: dove vedere il match dell’1/12

Domenica 1 Dicembre, alle ore 22:00, andrà di scena il match valido per la finale Mondiali Beach Soccer 2019 tra Italia-Portogallo. Le due compagini si sfideranno ad Asuncion, in Paraguay. Gli azzurri, allenati da Emiliano Del Duca sono, dunque, ad un passo dalla storia. L’Italia ha conquistato la finale del torneo dopo aver battuto la Russia in semifinale, in una partita condizionata da una pioggia torrenziale. Vittoria per 8-7, dopo un tempo supplementare, con triplette di Gori e Ramacciotti. Per gli azzurri si tratta della seconda finale mondiale della storia. Il precedente risale al 2008, quando uscirono sconfitti dal Brasile 5-3. L’Italia, quindi, è soltanto a 36 minuti effettivi da un’impresa ancor più grande dell’Europeo vinto lo scorso anno ad Alghero. In finale Mondiali Beach Soccer l’Italia se la vedrà con il Portogallo, che nell’altra semifinale ha eliminato il Giappone ai rigori dopo il 3-3 dei tempi regolamentari.

Finale Mondiali Beach Soccer Italia-Portogallo: streaming e diretta Tv

La finale Mondiali Beach Soccer 2019 tra Italia-Portogallo sarà visibile a partire dalle ore 22:00 su Sky Sport Collection e in diretta streaming su SkyGo. Inoltre, il match sarà visibile, in diretta e in chiaro, anche su Rai Sport. Anche in questo caso è possibile assistere al match in streaming sull’app Rai Play.