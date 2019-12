Manchester City-Leicester. Alle 18.30 all’ ‘Etihad Stadium’ di Manchester il City di Pep Guardiola ospita il Leicester di Brendan Rodgers, il match è valido per la 18.a giornata di Premier League. Match che si preannuncia come lo scontro tra chi deve rappresentare il ruolo di antagonista del cannibale Liverpool, che al momento ha 10 punti di vantaggio proprio sul Leicester. I ‘citizens’ occupano la 3.a posizione con 35 punti all’attivo (11 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte) e in campionato sono reduci dall’imponente vittoria in trasferta per 0-3 all’ ‘Emirates Stadium’ contro l’Arsenal ma in settimana la banda Guardiola ha superato il turno di Carabao Cup vincendo 1-3 sul campo dell’Oxford United. Le ‘foxes’ invece sono al 2° posto con 39 punti (12 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte) e in campionato sono reduci dal pareggio interno per 1-1 contro il Norwich, mentre in Carabao Cup il Leicester ha superato ai rigori l’Everton.

Manchester City-Leicester, le probabili formazioni. QUI MANCHESTER CITY- Guardiola si affiderà al classico 4-3-3 con Ederson in porta; Walker e Zinchenko saranno i due terzini con Otamendi e Fernandinho centrali; in mezzo al campo spazio per De Bruyne, Rodri e Gundogan; il tridente offensivo sarà composto da Mahrez, Gabriel Jesus e Sterling. QUI LEICESTER- Rodgers risponderà con il 4-1-4-1 con Schmeichel tra i pali; i quattro difensori saranno Pereira, Evans, Soyuncu e Chilwel; Ndidi sarà lo schermo davanti alla difesa con davanti a lui Ayoze, Maddison, Tielemans e Barnes a supporto dell’unica punta Vardy.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi, Fernandinho, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling. All. Guardiola.

Leicester (4-1-4-1): Schmeichel; Pereira, Evans, Soyuncu, Chilwel; Ndidi; Ayoze, Maddison, Tielemans, Barnes; Vardy. All. Rodgers.

Manchester City-Leicester, come seguire il match in tv e streaming

Manchester City-Leicester, info diretta tv e streaming. Questo match della 18.a giornata di Premier League, calcio d’inizio fissato per le ore 18.30, sarà visibile su Sky Sport Uno e su Sky Sport Football sul satellite. Per chi vorrà vedere la gara in streaming potrà farlo attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv