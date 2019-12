Le due squadre di Manchester sono in ripresa e la febbre per il derby di sabato, si fa sempre più alta. La vittoria del Manchester United nel turno infrasettimanale di mercoledì contro il Tottenham dell’ex Mourinho, ha galvanizzato l’ambiente. Trascinati da un super Rashford, lo United vuole dire la sua nel derby cittadino contro gli odiati rivali del Manchester City di Guardiola. I campioni in carica di Premier League non stanno disputando un campionato esemplare essendo a -11 dal Liverpool, sempre più leader di questa Premier. Guardiola dovrà fare a meno di Sergio Aguero, infortunato. Al suo posto ci sarà Gabriel Jesus che nell’ultimo match giocato fuori casa contro il Burnley, si è reso finalmente protagonista realizzando una doppietta.

Una sfida quella tra lui e Rashford che potrebbe infiammare Old Trafford in questo sabato di passione in Premier League. Qualora il City non vincesse, il Liverpool potrebbe davvero scappare via vincendo in casa del Bournemouth. Calcio d’inizio ore 18:30, sabato 7 dicembre.

Manchester City-Manchester United streaming e diretta tv, dove vedere Premier League sabato 7 dicembre

Il match valido per la 16a giornata di Premier League, Manchester City-Manchester United, in programma sabato 7 dicembre alle ore 18:30 sarà trasmesso in diretta tv su Sky. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming, consigliamo di scaricare l’applicazione Sky Go. Disponibile per gli abbonati Sky. Buona visione!