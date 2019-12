Manchester City-Sheffield United. Alle ore 19 all’ ‘Etihad’ il Manchester City di Pep Guardiola ospita lo Sheffield di Chris Wilder, il match è valido per la 20.a giornata di Premier League. I ‘citizens’ occupano la 3.a posizione in classifica con 38 punti (12 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte) e sono reduci dalla bruciante sconfitta per 3-2 contro il Wolverhampton dopo l’iniziale vantaggio di 0-2. Lo Sheffield United essendo una neopromossa sta disputando un’ottima stagione, infatti occupa la 7.a posizione in classifica con 29 punti all’attivo (7 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte) e dopo tre vittorie consecutive, nell’ultimo turno è arrivato il pareggio interno per 1-1 contro il Watford. Il match di ‘Etihad’ si preannuncia fondamentale per entrambe le squadre con il City che vorrà tornare a fare punti, mentre lo Sheffield United vorrebbe uscire con un risultato prestigioso.

Manchester City-Sheffield United, le probabili formazioni. QUI MANCHESTER CITY- Guardiola si affiderà al consueto 4-3-3 con Bravo in porta; Walker e Zinchenko saranno i due terzini con Otamendi e Fernandinho al centro della difesa; a centrocampo spazio per De Bruyne, Rodri e Gundogan; il tridente offensivo sarà formato da Mahrez, Aguero e Sterling. QUI SHEFFIELD UNITED- Wilder risponderà con il 3-5-2 con Henderson tra i pali; i tre difensori saranno Basham, Egan e O’Connell; Baldock e Stevens saranno i due esterni con Lundstram, Norwood e Fleck in mezzo al campo; i due attaccanti saranno McBurnie e McGoldrick.

Manchester City (4-3-3): Bravo; Walker, Otamendi, Fernandinho, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Aguero, Sterling. All. Guardiola.

Sheffield United (3-5-2): Henderson; Basham, Egan, O’Connell; Baldock, Lundstram, Norwood, Fleck, Stevens; McBurnie, McGoldrick. All. Wilder.

Manchester City-Sheffield United, come seguire il match in tv e streaming

Manchester City-Sheffield United, info diretta tv e streaming. Questo match della 20.a giornata di Premier League, calcio d’inizio fissato per le ore 18.30, sarà visibile su Sky Sport Uno e su Sky Sport Football sul satellite. Per chi vorrà vedere la gara in streaming potrà farlo attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv.