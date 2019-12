Monterrey-Liverpool streaming e diretta Tv Mondiale per club: dove vedere il match del 18/12

Mercoledì 19 Dicembre, alle ore 18:30, andrà di scena il match valido per la semifinale del Mondiale per club tra Monterrey-Liverpool. Le due compagini si sfideranno, dinanzi ad una grande cornice di pubblico, allo Stadio Internazionale Khalifa di Doha in Qatar, paese ospitante della competizione intercontinentale. I campioni d’Europa in carica si avvicinano al match reduci da due vittorie consecutive in campionato. I Reds, infatti, hanno vinto per 3-0 in trasferta contro il Bournemouth ed ha vinto in casa per 2-0 contro il Watford. Inoltre, il Liverpool è reduce anche dalla vittoria in Champions League contro il Salisburgo per 2-0. Il Monterrey, invece, si avvicina alla sfida reduce da ben tre vittorie consecutive nelle ultime uscite stagionali. In particolare, i messicani hanno vinto sia nella sfida di andata sia in quella di ritorno in semifinale di Liga MX contro il Necaxa. La squadra di Antonio Mohamed si è imposta per 2-1 in casa e per 1-0 in trasferta. Inoltre, i messicani hanno vinto anche nei quarti di finale del Mondiale per club, superando per 3-2 l’Al-Sadd.

Monterrey-Liverpool: streaming e diretta Tv

Gli appassionati di calcio internazionale potranno seguire la sfida tra Monterrey-Liverpool, valida per la semifinale del Mondiale per club, in chiaro in televisione. Appuntamento mercoledì 18 dicembre alle 18.30 italiane sul canale Mediaset 20. L’emittente garantirà la possibilità di seguire il confronto anche in streaming grazie alla piattaforma Mediaset Play utilizzabile anche su computer e dispositivi portatili.