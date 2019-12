Norwich-Tottenham. Alle ore 18.30 a ‘Carrow Road’ il Norwich di Daniel Farke ospiterà il Tottenham di Josè Mourinho, il match è valido per la 20.a giornata di Premier League. ‘The Canaries’ sono desolatamente ultimi in classifica con appena 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 13 sconfitte) e sono reduci da due sconfitte consecutive contro il Wolverhampton per 1-2 e l’Aston Villa per 1-0. Gli ‘Spurs’ invece occupano la 6.a posizione in classifica con 29 punti all’attivo (8 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte) e sono reduci dalla vittoria casalinga contro il Brighton per 2-1. Un match da non sbagliare per gli uomini di Mourinho che potrebbero avere l’occasione in un solo colpo di agganciare la zona Champions e di riscavalcare il Wolverhampton, che ieri ha battuto in rimonta il Manchester City per 3-2 nel posticipo della 19.a giornata; mentre per i padroni di casa sarà difficile fare punti contro un avversario così ostico come il Tottenham.

Norwich-Tottenham, le probabili formazioni. QUI NORWICH- Mister Farke si affiderà al 4-2-3-1 con Krul in porta; Aarons, Zimmermann, Hanley e Byram formeranno la linea difensiva; Tettey e Trybull agiranno in mediana; Buendia, McLean, Cantwell giocheranno alle spalle dell’unica punta, il finlandese Pukki. QUI TOTTENHAM– Stesso modulo per Mourinho, 4-2-3-1 con Gazzaniga tra i pali; in difesa spazio per Aurier, Sanchez, Alderweireld e Vertonghen; Winks e Sessegnon formeranno la diga in mezzo al campo; Sissoko, Alli e Lucas Moura agiranno alle spalle di Kane.

Norwich (4-2-3-1): Krul; Aarons, Zimmermann, Hanley, Byram; Tettey, Trybull; Buendia, McLean, Cantwell; Pukki. All. Farke.

Tottenham (4-2-3-1): Gazzaniga; Aurier, Sanchez, Alderweireld, Vertonghen; Winks, Sessegnon; Sissoko, Alli, Lucas Moura; Kane. All. Mourinho.

Norwich-Tottenham, come seguire il match in tv e streaming

Norwich-Tottenham, info diretta tv e streaming. Questo match della 20.a giornata di Premier League, calcio d’inizio fissato per le ore 18.30, sarà visibile su Sky Sport Uno e su Sky Sport Football sul satellite. Per chi vorrà vedere la gara in streaming potrà farlo attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv.