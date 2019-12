Udinese-Bologna. Alle ore 21 alla ‘Dacia Arena’ di Udine l’Udinese di Luca Gotti ospita il Bologna di Sinisa Mihajlovic, il match è valido per il quarto turno di Coppa Italia. La vincente di questo confronto sfiderà negli ottavi di finale la Juventus, in entrambi i casi verrà effettuato un sorteggio per stabilire la squadra che giocherà in casa nel prossimo turno. In questo match si affronteranno due compagini di Serie A che hanno incominciato il loro percorso nella Coppa nazionale a partire dal terzo turno. I friulani hanno eliminato nel turno precedente il Sudtirol vincendo alla ‘Dacia Arena’ 3-1, mentre i felsinei a loro volta hanno eliminato con un netto 3-0 il Pisa, match che si è giocato allo stadio ‘Dall’Ara’. Per quanto riguarda il campionato, l’Udinese occupa la 16.a posizione in classifica con 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi ed 8 sconfitte) ed è reduce da due sconfitte consecutive contro Sampdoria e Lazio; il Bologna, invece, occupa la 12.a posizione con 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte) ed è reduce dalla vittoria esterna per 1-2 al ‘San Paolo’ contro il Napoli. Udinese-Bologna sarà diretta dal signor Marco Piccinini di Forlì, che verrà coaudiuvato dai signori Fiorito ed Imperiale, mentre il quarto uomo sarà Ros.

Udinese-Bologna, le probabili formazioni. QUI UDINESE- Gotti dovrebbe far rifiatare qualcuno in vista di questo match di Coppa Italia, modulo 3-5-2 per il tecnico friulano con Nicolas in porta; De Maio, Sierralta e Samir saranno i tre difensori; Pussetto e Ter Avest saranno i due esterni con Fofana, Jajalo e Barak in mezzo al campo; davanti spazio all’inedito tandem composto da Teodorczyk e Lasagna. QUI BOLOGNA- Mihajlovic risponderà con il consueto 4-2-3-1 con Da Costa in porta; Mbaye e Krejci saranno i due esterni con Bani e Paz al centro della difesa; in mediana spazio a Schouten e Poli; Skov-Olsen, Svanberg e Sansone agiranno alle spalle dell’unica punta Destro.

Udinese (3-5-2): Nicolas; De Maio, Sierralta, Samir; Pussetto, Fofana, Jajalo, Barak, Ter Avest; Teodorczyk, Lasagna. All. Gotti.

Bologna (4-2-3-1): Da Costa; Mbaye, Bani, Paz, Krejci; Schouten, Poli; Skov-Olsen, Svanberg, Sansone; Destro. All. Mihajlovic.

Udinese-Bologna, come seguire il match in tv e streaming

Udinese-Bologna, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 21, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva dalla Rai. In particolare questa gara verrà trasmessa su Rai Sport HD, canale 57 e 58 del digitale terrestre. Per chi volesse seguire la gara in streaming, potrà farlo attraverso il servizio gratuito Rai Play.