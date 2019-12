Villarreal-Atletico Madrid streaming e diretta tv, dove vedere Liga venerdì 6 dicembre

Smaltita la pesante sconfitta nei minuti finali contro il Barcellona di Messi, l’Atletico Madrid vuole tornare alla vittoria. Il sesto posto in classifica dei colchoneros, sta alimentando diversi malumori dalle parti del Wanda Metropolitano e i tifosi vogliono di più dalla squadra che l’estate scorsa è riuscita ad acquistare un calciatore di spessore come Joao Felix. Proprio il portoghese dovrà mettersi la squadra sulle spalle, con l’intento di trascinarla fuori da questa posizione di classifica non consona a una compagine che avrebbe dovuto lottare per stare al vertice della Liga.

Il prossimo avversario dell’Atletico è il Villarreal. Il sottomarino giallo si trova al tredicesimo posto nella Liga e non pare essere un ostacolo insormontabile: sono infatti ben 3 le sconfitte consecutive per il Villarreal, 4 nelle ultime 5 gare. Un’avversario dunque non proprio impossibile da superare per gli uomini di Simeone. Calcio d’inizio ore 21, venerdì 6 dicembre.

Villarreal-Atletico Madrid streaming e diretta tv, dove vedere Liga 6 dicembre

Il match di Liga, Villarreal-Atletico Madrid, in programma venerdì 6 dicembre sarà trasmessa in diretta tv e streaming su DAZN alle ore 21. DAZN detiene i diritti in esclusiva del campionato spagnolo e il match sarà visibile in streaming anche attraverso l’applicazione dedicata, facile da scaricare sul proprio smartphone, tablet o pc. Buon divertimento!