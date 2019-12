Wolverhampton-Manchester City. Alle ore 20.45 al ‘Molineux’ il Wolverhampton di Nuno Espirito Santo ospiterà il Manchester City di Pep Guardiola, il match è valido per il posticipo della 19.a giornata di Premier League. I Wolves occupano l’ 8.a posizione in classifica con 27 punti conquistati (6 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte) e sono reduci dalla vittoria nel turno precedente, ottenuta in trasferta per 1-2 sul campo del Norwich. I ‘citizens’ son terzi in classifica con 38 punti (12 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte) e sono reduci da due vittorie consecutive contro Arsenal e Leicester. Un match che si preannuncia interessante ma anche ostico per gli uomini di Guardiola che dovranno affrontare un Wolverhampton in buona forma ma comunque con la voglia di ottenere i 3 punti anche perchè ieri il Leicester è stato sconfitto al ‘King Power Stadium’ dal Liverpool per 0-4 e per il City potrebbe essere una buona occasione per portarsi al secondo posto in classifica.

Wolverhampton-Manchester City, le probabili formazioni. QUI WOLVERHAMPTON- Espirito Santo si affiderà al 3-4-3 con Rui Patricio tra i pali; Dendoncker, Coady e Saiss saranno i difensori; a centrocampo agiranno Doherty, Neves, Moutinho e Jonny; il tridente sarà composto da Traoré, Jimenez e Diogo Jota. QUI MANCHESTER CITY- Guardiola risponderà con il 4-3-3 con Ederson in porta; Walker, Otamendi, Fernandinho e Mendy saranno i quattro difensori; De Bruyne, Rodri e Silva in mezzo al campo; davanti spazio per Mahrez, Jesus e Sterling.



Wolverhampton (3-4-3): Rui Patricio; Dendoncker, Coady, Saiss; Doherty, Neves, Moutinho, Jonny; Traoré, Jimenez, Diogo Jota. All. Espirito Santo.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Rodri, Silva; Mahrez, Jesus, Sterling. All. Guardiola

Wolverhampton-Manchester City, come seguire il match in tv e streaming

Wolverhampton-Manchester City , info diretta tv e streaming. Questo match della 19.a giornata di Premier League, calcio d’inizio fissato per le ore 20.45, sarà visibile su Sky Sport Uno e su Sky Sport Football sul satellite. Per chi vorrà vedere la gara in streaming potrà farlo attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv.