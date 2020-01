Arsenal-Leeds, streaming e diretta tv FA Cup, dove vederla lunedì 6 gennaio

Il successo arrivato nel big match di Premier League contro il Manchester United ha rinvigorito l’Arsenal di Ljungberg. Dopo una serie negativa di match in Premier, i Gunners hanno fornito finalmente una prestazione convincente all’Emirates. Convincenti le prestazioni dei soliti Aubameyang e Pepe, ma anche del reparto arretrato che ha resistito ai continui assalti da parte di Rashford e Martial. Ora la squadra londinese vuole dimostrare di aver cambiato rotta in questa stagione che sta apparendo molto difficile quanto incerta. Per cambiare tendenza ci vorrà una serie di prestazioni convincenti e il 1/32 di finale di EFL Cup con il Leeds, potrebbe essere un’ulteriore trampolino di lancio.

Le coppe inglesi insegnano che nessuna squadra deve essere sottovalutata dato il grande agonismo che è presente in qualsiasi categoria britannica. Il Leeds – club di grande tradizione in Inghilterra – milita in Championship ed è in questo momento al primo posto in classica. L’obiettivo è chiaro: risalire in Premier. Il test per gli uomini di Bielsa, che possono contare in avanti di un calciatore come Bamford (10 reti all’attivo e due assist). Il tecnico argentino è un maniaco della tattica e sicuramente avrà preparato qualcosa in vista del match dell’Emirates. Calcio d’inizio lunedì 6 gennaio, ore 20:56.

Arsenal-Leeds, diretta tv e streaming, FA Cup dove vederla lunedì 6 gennaio

Il match di FA Cup, Arsenal-Leeds, sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN, piattaforma che detiene i diritti della FA Cup. Buona visione!