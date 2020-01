Atalanta-Valencia, in Champions vedremo grande spettacolo

Se avete qualche dubbio riguardo quale match vedere nell’ottavo di finale di Champions League in programma a febbraio, non possiamo fare altro che consigliavi Atalanta-Valencia. Le due compagini allenate rispettivamente da Giampiero Gasperini e Albert Celades stanno disputando una stagione strepitosa. Ma le due ultime prestazioni fornite ieri da entrambe, hanno davvero un qualcosa di speciale. Sia la Dea che i Murcielagos stanno dimostrando di avere uno spirito di squadra che in pochi hanno in Europa.

Oltre al bel gioco oramai appurato, ciò che impressiona di entrambe le squadre sono i ritmi di frequenza per quanto concerne le azioni offensive, oltre che l’organizzazione tattica nel globale. Il grande agonismo e la forza mentale, permettono ad Atalanta e Valencia di affrontare qualsiasi avversario a viso aperto. Finendo per metterlo in difficoltà data la determinazione devastante degli uomini in campo.

Spettacolo assicurato per chi ama il calcio

Il prossimo ottavo di finale di Champions tra i due team, sarà senz’altro spettacolare e all’insegna del bel gioco. I risultati roboanti di ieri, lo dimostrano per l’ennesima volta. Dietro il 7-0 rifilato dall’Atalanta al Torino, c’è un grande lavoro tattico e di squadra. Gasperini è riuscito a dare continuità a calciatori come Muriel e Ilicic, i quali stanno vivendo uno stato di grazia invidiabile. L’Aralanta fa paura, ma vale lo stesso per il Valencia.Al Mestalla, i Murcielagos hanno costretto il Barcellona di Messi a rimanere nella propria metà campo per gran parte del match. Annichilendo i blaugrana sul piano del gioco e della velocità. Solo Ter Stegen è riuscito a evitare il peggio, riuscendo pure a neutralizzare un calcio di rigore a Gomez. Sennò il passivo sarebbe stato maggiore al 2-0 finale. Il bel gioco mostrato dal 4-4-2 targato Celades riuscirà a tenere a bada la magica Atalanta di Gasperini? Se volete avere una riposta a questo quesito, non prendete impegni per febbraio. Quando le due squadre si affronteranno nell’ottavo più spettacolare di questa edizione di Champions League.