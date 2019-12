Brighton-Chelsea. Alle ore 13.30 al ‘Falmer Stadium’ il Brighton di Graham Potter ospita il Chelsea di Frank Lampard, il match è valido per la 21.a giornata di Premier League. ‘The Seagulls’ occupano la 14.a posizione con 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte) e sono reduci dalla vittoria interna del turno precedente per 2-0 ai danni del Borunemouth. I ‘blues’, invece, occupano la 4.a posizione con 35 punti (11 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte) e sono reduci dalla vittoria in rimonta per 1-2 nel derby londinese contro l’Arsenal. In questo match contro il Chelsea Potter non avrà a disposizione March e Izquierdo ma potrà fare affidamento su valide alternative per provare a fermare il Chelsea, i ‘blues’ invece vogliono fare punti per restare ben saldi in zona Champions e non ci saranno per infortunio Tomori, Emerson, James e Loftus-Cheek, mentre sono out per scelta tecnica Pedro e Giroud.

Brighton-Chelsea, le probabili formazioni. QUI BRIGHTON- Potter si affiderà al suo 3-5-2 con Ryan in porta; i tre difensori saranno Webster, Dunk e Burn; a centrocampo spazio per Montoya, Alzate, Stephens, Gross e Bernardo; la coppia d’attacco sarà composta da Maupay e Trossard. QUI CHELSEA- Lampard risponderà con il 4-3-3 con Kepa tra i pali; Azpilicueta, Rudiger, Zouma e Alonso comporranno la linea difensiva; a centrocampo giocheranno Kanté, Jorginho e Kovacic; il tridente offensivo sarà formato da Willian, Abraham e Hudson-Odoi.



Brighton (3-5-2): Ryan; Webster, Dunk, Burn; Montoya, Alzate, Stephens, Gross, Bernardo; Maupay, Trossard. All. Potter.

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Zouma, Alonso; Kanté, Jorginho, Kovacic; Willian, Abraham, Hudson-Odoi. All. Lampard.

Brighton-Chelsea, come seguire il match in tv e streaming

Brighton-Chelsea, info diretta tv e streaming. Questo match della 21.a giornata di Premier League, calcio d’inizio fissato per le ore 13.30, sarà visibile su Sky Sport Uno e su Sky Sport Football sul satellite. Per chi vorrà vedere la gara in streaming potrà farlo attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv.