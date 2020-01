Fabian Ruiz-Real Madrid, continua il pressing delle merengues

Il periodo fortemente negativo per il Napoli potrebbe coincidere con l’addio di alcuni pezzi pregiati dello spogliatoio partenopeo. L’ennesima sconfitta in campionato e l’ennesimo ritiro, possono lasciare strascichi sempre più pesanti. Alcuni calciatori hanno già la valigia pronta da tempo. Uno di questi pare essere Fabian Ruiz.

Il centrocampista spagnolo ha meravigliato nel Napoli e ora sembra pronto a fare il grande salto in club con maggiori ambizioni. Com’è noto, il Real Madrid lo segue da tempo e le merengues stanno proseguendo il loro corteggiamento. Fabian Ruiz è il centrocampista perfetto per la squadra di Zidane, alla ricerca di un calciatore che abbia doti tecniche indiscutibili, così come quelle tattiche. Un’uomo da affiancare a Casemiro e che sappia prendere le redini del gioco una volta che Modric lascerà la società spagnola.

Offerta in arrivo prima di Euro 2020?

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna, l’obiettivo delle merengues è quello di chiudere il prima possibile per l’acquisto del centrocampista. Florentino Perez ha paura che il prezzo di Ruiz potrebbe lievitare qualora il giocatore disputi un grande Europeo con la Spagna. Meglio agire d’anticipo allora. È in programma un’offerta da 80 milioni di euro, ma il Real Madrid non vuole andare oltre i 100 milioni. Strapparlo al Napoli non sarà semplice ma difronte a queste cifre, Fabian Ruiz potrebbe davvero lasciare l’Italia.