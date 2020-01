Getafe-Real Madrid. Alle ore 16 al ‘Coliseum Alfonso Perez’ il Getafe di mister José Bordalás ospita il Real Madrid di Zinedine Zidane, il match è valido per la 19.a giornata di Liga. Questo match come tutte le partite di Liga verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. I padroni di casa occupano la 6.a posizione in classifica con 30 punti (8 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte) e dopo tre sconfitte consecutive, nel turno pre-natalizio è giunta la sconfitta per 1-0 allo stadio de la ‘Ceramica’ contro il Villareal. Le ‘merengues’, invece, occupano la 2.a posizione in classifica con 37 punti (10 vittorie, 7 pareggi ed 1 sconfitta) e sono reduci da tre pareggi consecutivi contro Valencia, Barcellona e l’Athletic Bilbao nell’ultimo turno, baschi che hanno strappato un buon 0-0 al ‘Santiago Bernabeu’. Un match che si preannuncia molto affascinante sia per il Getafe che ha bisogno di punti per restare aggrappato al treno Europa League, mentre le ‘merengues’ cercano un successi per mantenere la distanza di 2 punti dal Barcellona.

Getafe-Real Madrid- QUI GETAFE- Bordalás si affiderà al classico 4-4-2 con David Soria in porta; Damian, Djené, Cabrera e Nyom comporranno la linea difensiva; a centrocampo giocheranno Jason, Maksimovic, Arambarri e Cucurella; in attacco spazio per Jorge Molina e Mata. QUI REAL MADRID- Zidane risponderà con il 4-3-3 con Courtois in porta; in difesa ci saranno Carvajal, Nacho, Varane e Mendy; nel trio di centrocampo spazio per Valverde, Casemiro e Kroos; il tridente offensivo sarà composto da Isco, Benzema e Bale.

Getafe (4-4-2): David Soria; Damian, Djené, Cabrera, Nyom; Jason, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Jorge Molina, Mata. All. Bordalás.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho, Varane, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Isco, Benzema, Bale. All. Zidane.

Getafe-Real Madrid, come seguire il match in tv e streaming

Questo match della 19.a giornata di Liga sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l'applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.