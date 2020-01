Joao Felix-Juventus: il portoghese è triste a Madrid, Paratici in guardia

Joao Felix all’Atletico Madrid è stato il trasferimento più sorprendente della scorsa sessione estiva di calciomercato. Il giovane portoghese ex Benfica – pagato da colchoneros ben 126 milioni di euro – avrebbe dovuto colmare il vuoto lasciato da Antoine Griezmann, ma le caratteristiche tattiche dei due calciatori sono estremamente differenti. Simeone ha tentato di trasformarlo nel nuovo “petit diable”, ma le prestazioni non sono state le stesse per il momento.

Le qualità tecniche di Joao Felix non si discutono e la futura stella del Portogallo lascia intravedere un grandissimo potenziale, nonostante non sia continuo – almeno per il momento – nell’Atletico Madrid. Forse la squadra allenata da Simeone non è proprio la compagine più adatta alla maturazione di un calciatore abituato a esprimersi in realtà più spregiudicate. Senza dubbio meno tattiche di quelle dove è presente il cholismo. Così come sta accadendo in Italia per De Ligt, il prezzo del cartellino pesa come un macigno sulle spalle del classe 1999. Qualora la situazione precipitasse in futuro, il giovane potrebbe entrare nel mirino di importanti club europei. Tra i quali c’è pure la Juventus di Sarri.

Mendes strizza l’occhio ai bianconeri

Intervistato dalla stampa qualche settimana fa a Dubai, il procuratore del calciatore Jorge Mendes, non ha escluso un possibile approdo da parte di Felix in un club dove militi Cristiano Ronaldo. La Juventus appare dunque favorita all’acquisto del giovane lusitano. Calciatore che potrebbe formare con CR7 un duo micidiale in Serie A. Sempre che Ronaldo rimanga in bianconero.