Lazio-Napoli streaming e diretta tv, dove vedere Serie A

Lazio-Napoli streaming e diretta tv Sky: dove vedere Serie A sabato 11/01 ore 18. Tutto pronto allo stadio Olimpico di Roma per il big match della 19° giornata di Serie A TIM tra Lazio e Napoli. Arbitra il sign. Orsato, al VAR c’è Pairetto. Ma andiamo a vedere le probabili formazioni e come seguire l’incontro in diretta tv e streaming su Sky.

In vista dell’incontro di oggi pomeriggio il tecnico Inzaghi dovrebbe schierare il 3-5-2 con Strakosha a difendere la porta; difesa a tre con Felipe, Acerbi e Radu; a centrocampo Lazzari e Lulic esterni, mentre all’interno agiranno Milinkovic, Lucas Leiva e L.Alberto; in attacco duo composto da Immobile e Caicedo.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All.: Inzaghi

Dopo la sconfitta con l’Inter i partenopei sono obbligati a vincere. Gattuso dovrebbe quindi proporre il 4-3-3 con qualche differenza rispetto all’ultima gara: Meret in porta; difesa a quattro con Di Lorenzo, Manolas, Luperto e Mario Rui; centrocampo con Allan in cabina di regia supportato da Ruiz e Zielinski; in attacco tridente con Callejon, Milik e Insigne.

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All.: Gattuso



Dove vedere Lazio-Napoli in diretta tv e streaming

Come vedere Lazio-Napoli in tv? La telecronaca della partita – dalle 18.00 su Sky Sport Serie A HD (ch. 202 del satellite e ch. 473 del digitale terrestre) – sarà di Maurizio Compagnoni, affiancato nel commento tecnico da Luca Marchegiani; inviati a bordocampo ed interviste a cura di Matteo Petrucci e Massimo Ugolini. Pre e post partita nello studio di Sky Calcio Live con Marco Cattaneo, Matteo Marani e Daniele Adani.

Streaming Lazio-Napoli, Serie A 19.a giornata

Per gli abbonati di Sky la partita Lazio-Napoli sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match dell’ Olimpico sarà trasmesso anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky, che possono registrarsi al servizio.