Liverpool-Sheffield United: diretta tv e streaming, dove vedere Premier League 2 gennaio

Tutto sta girando per il verso giusto per il Liverpool di Jurgen Klopp. I Reds si avvicinano sempre di più al titolo di campione d’Inghilterra 2019/20 e il dominio assoluto in questa stagione di Premier, non può essere considerato una sorpresa. I campioni d’Europa in carica vogliono questo campionato più di ogni altro trofeo. Compresa la Champions League, vinta nella scorsa stagione. La Premier manca dal 1989 e quella persa nella scorsa stagione solamente per un punto, non è ancora andata giù dalle parti di Anfield.

Giovedì 2 gennaio, i Reds affronteranno lo Sheffield United in casa per la prima partita di questo 2020. L’impegno va preso con le molle data la grande stagione dello Sheffield, ottavo in classifica ma uscito sconfitto dalla sfida con il Manchester City. La sfida si preannuncerà avvincente dato il grande agonismo che le due squadre hanno dimostrato durante l’arco di quest’annata di Premier. Al momento a senso unico per il Liverpool. Calcio d’inizio ore giovedì 2 gennaio, ore 21.

Liverpool-Sheffield United: streaming e diretta tv, dove vedere Premier League 2 gennaio

Il match di Premier League, Liverpool-Sheffield United, in programma giovedì 2 gennaio alle ore 21, sarà trasmesso in diretta tv su Sky, canali Sky Sport. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet o pc, Sky mette a disposizione degli abbonati l’applicazione Sky Go. Facilissima da scaricare sul proprio dispositivo. Buon divertimento!