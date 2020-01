Llorente e Cavani seguiti dal Tottenham di Mourinho

Il grave infortunio di Harry Kane ai tendini della coscia sinistra, ha indotto la dirigenza del Tottenham a sondare varie piste di calciomercato. La stagione travagliata degli Spurs sembra non avere fine: dopo un’inizio pessimo sia in Premier che in Champions League e il conseguente esonero di Pochettino, la squadra londinese ha cambiato rotta – anche se di poco – con l’arrivo di Jose Mourinho in panchina. Lo Special One ha riportato la squadra a un buon livello, anche se le lacune sono rimaste. Ora il portoghese dovrà fronteggiare il gravissimo infortunio accorso a Harry Kane, che dovrà stare fuori per ben 3 mesi.

Mou ha già stilato una lista di attaccanti che potrebbero fare al caso suo. I bomber in questione dovranno avere esperienza e dovranno essere in grado di reggere l’attacco degli Spurs come punta centrale. Cercando di sbucare alle spalle della difesa avversaria con maestria assoluta, sfruttando i cross provenienti dalle fasce laterali. Mou vuole un attaccante d’area di rigore, forte fisicamente e dotato di buon fiuto del gol.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Tottenham sarebbe sulle tracce di due attaccanti in particolare: Fernando Llorente del Napoli e Edinson Cavani del PSG. Entrambi non sono impossibili da arrivare, ma non sarà neanche semplice. Llorente è voluto andare via dal Tottenham l’estate scorsa per avere più spazio. Dunque dopo essere stato “scaricato” dalla società inglese, non è detto che accetti con entusiasmo un rientro alla base.

Cavani invece è il centravanti più quotato a un approdo alla corte di Mou. L’uruguaiano ha voglia di rimettersi in gioco, ma il nodo più grande è la cifra che il PSG vuole percepire per liberarlo: 25 milioni di euro. Gli Spurs sono disposti a tale sacrificio per il 32enne ex Napoli?