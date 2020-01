Rakitic-Juventus: Bernardeschi sacrificato per arrivare al croato?

La Juventus vuole acquistare un centrocampista di spessore per dare maggiore sicurezza in mezzo al campo. Sarri vuole qualcuno che possa essere utile per il suo centrocampo a 3: un calciatore capace di interpretare bene le sue idee dal punto di vista offensivo, ma anche difensivo. L’ossessione per la tattica da parte del tecnico toscano, ha portato la dirigenza bianconera a prendere in considerazione Ivan Rakitic. Il croato classe 1988 non è più nei piani del nuovo Barcellona di Setien, e il vice campione del mondo è senza dubbio un pezzo pregiato di questo calciomercato. Dotato di grande tecnica e senso tattico, Rakitic dispone pure di un tiro da fuori area superbo. Qualità utile per sbloccare le partite chiuse della Serie A, specialmente quando le squadre avversarie di abbassano.

Bernardeschi la chiave per arrivare a Rakitic?

L’operazione potrebbe essere sbloccata con uno scambio con Bernardeschi. Secondo quanto riporta Sky Sport, il Barcellona sarebbe disposto allo scambio ma la Juventus vorrebbe un conguaglio più alto per lasciare partire il forte calciatore italiano. Bernardeschi ha voglia di giocare con continuità e il suo tempo nella Juventus pare essere al capolinea. L’ex viola trova sempre meno spazio tra le fila dei bianconeri: le critiche per lui da parte dei tifosi si consumano e l’Europeo è all’orizzonte. Per questo il ragazzo cerca un ambiente per non perdere il treno della Nazionale, arrivando all’appuntamento Euro 2020 in forma.

La trattativa sta proseguendo e si attendono sviluppi nelle prossime ore.