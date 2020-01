Serie D, girone H

Serie D girone H, il punto sulla diciottesima giornata. Al comando della classifica del girone H di Serie D resta da solo il Bitonto che al ‘Città degli Ulivi’ batte 2-0 l’Altamura e stacca il Foggia di due punti, ‘satanelli’ fermati sul 2-2 allo ‘Zaccheria’dal Fasano. Continua a stupire il Sorrento che si mantiene saldo in 3.a posizione dopo la quarta vittoria consecutiva ottenuta nel derby campano contro l’Agropoli per 2-1. Risale la classifica il Cerignola che dopo il successo esterno contro il Casarano per 1-2 si piazza in 4.a posizione, ottiene la seconda vittoria consecutiva il Taranto che agguanta il Fasano in 5.a posizione dopo il successo esterno per 0-2 contro il Brindisi. Oltre a Foggia-Fasano, sono altri tre i pareggi della 18.a giornata del girone H in Serie D: quello sempre per 2-2 tra Val D’agri e Nocerina e i due a reti bianche tra Altamura-Gladiator e Nardò-Gravina. Infine ritrova la vittoria l’Andria che al ‘Degli Ulivi’ supera per 2-1 la Gelbison.

Serie D girone H, 19.a giornata. Trasferta in Campania sia per la capolista Bitonto sia per l’immediata inseguitrice Foggia, i neroverdi saranno impegnati contro il Gladiator a Santa Maria Capua Vetere, mentre i ‘satanelli’ se la vedranno contro l’Agropoli. Trasferta anche per il Sorrento che sarà impegnato al ‘Fittipaldi’ contro il Francavilla in Sinni. Impegni alla portata per Cerignola e Fasano che saranno impegnati tra le mura amiche contro Andria e Nardò, mentre il match più interessante di questo turno di campionato nel girone H di Serie D è la sfida dello ‘Iacovone’ tra Taranto e Casarano. Trasferta complicata invece quella che attende il Brindisi al ‘San Francesco’ di Nocera Inferiore contro la Nocerina, mentre il Gravina ospiterà il Val D’agri. Chiude il programa di questa 19.a giornata del girone H di Serie D la sfida Gelbison-Altamura.

Ecco tutto il programma:

Agropoli-Foggia (ore 14.30);

Fasano-Nardò (ore 14.30);

Francavilla-Sorrento (ore 14.30);

Gelbison-Altamura (ore 14.30);

Gladiator-Bitonto (ore 14.30);

Nocerina-Brindisi (ore 14.30);

Cerignola-Andria (ore 15);

Gravina-Val D’agri (ore 15);

Taranto-Casarano (ore 15).

Serie D, girone I

Serie D girone I, il punto sulla diciottesima giornata. Torna alla vittoria il Palermo che mantiene i 3 punti di vantaggio sul Savoia dopo il 3-1 contro il Marsala; mentre i campani dopo la vittoria interna contro il San Tommaso per 2-0 ottengono l’ottava vittoria consecutiva. In 3.a posizione c’è il Giugliano dopo le 3 vittorie consecutive, l’ultima è giunta contro il Castrovillari per 3-2, mentre al quarto posto c’è il Licata dopo il pareggio a porte inviolate nel match contro l’F.C Messina. Importante vittoria esterna del Troina che batte in trasferta per 1-2 l’A.C.R Messina, ritorna alla vittoria l’Acireale contro il fanalino di coda Palmese, gara terminata 1-2. Seconda vittoria consecutiva per il Biancavilla che a domicilio batte 3-1 la Cittanovese, mentre nella parte bassa della classifica importanti vittorie per il Ragusa che vince in trasferta per 0-1 sul campo del Nola e il Roccella che nello scontro diretto vince in trasferta 0-2 contro il Corigliano. Nel recupero lo stesso Corigliano ottiene i 3 punti grazie alla vittoria per 1-0 sul Troina.

Serie D girone I, 19.a giornata. Nel girone I di Serie D anticipo del sabato per il Palermo che sarà atteso dalla trasferta contro il San Tommaso. Impegno in trasferta anche per il Savoia che sarà impegnato contro il Castrovillari. In zona playoff il Giugliano sarà ospite del Troina, impegni che sembrerebbero alla portata sia per il Licata che per l’Acireale che se la vedranno rispettivamente contro la Cittanovese in trasferta e l’A.C.R Messina in casa. L’F.C Messina potrebbe avvicinarsi alla zona playoff nel match casalingo contro la Palmese, trasferta per il Biancavilla che sarà impegnato sul campo del Roccella. Chiudono il programma di questa 19.a giornata le sfide: Marsala-Nola e Ragusa-Corigliano.

Ecco tutto il programma: