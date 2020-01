Sheffield-Manchester City. Alle ore 20.30 a ‘Bramall Lane’ lo Sheffield di mister Chris Wilder ospiterà il Manchester City di Pep Guardiola, il match è valido per la 24.a giornata di Premier League. I padroni di casa stanno disputando un ottimo campionato essendo una formazione neopromossa, infatti occupano la 7.a posizione con 33 punti all’attivo (8 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte) e sono reduci dall’ottimo pareggio per 1-1 ottenuto all’Emirates Stadium contro l’Arsenal. I ‘citizens’ occupano la 2.a posizione in classifica con 48 punti (15 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte) e sono reduci dal pareggio interno per 2-2 dell’ Etihad contro il Crystal Palace. Partita insidiosa per gli uomini di Guardiola, infatti in casa lo Sheffield ha raccolto 17 punti (5 vittorie, 2 pariggi e 4 sconfitte) Sheffield-Manchester City sarà arbitrata dal signor Lee Mason.

Sheffield-Manchester City, le probabili formazioni. QUI SHEFFIELD- Mister Wilder si affiderà al 3-5-2 con Henderson in porta; Basham, Egan e O’Connell saranno i tre difensori; a centrocampo giocheranno Baldock, Lundstram, Norwood, Fleck e Stevens; la coppia d’attacco sarà formata da McBurnie e McGoldrick. QUI MANCHESTER CITY- Guardiola risponderà con il 4-3-3 con Bravo in porta; i due terzini saranno Walker e Zinchenko con Otamendi e Fernandinho al centro della difesa; a centrocampo spazio per De Bruyne, Rodri e Gundogan; Mahrez, Aguero e Sterling formeranno il tridente offensivo.

Sheffield (3-5-2): Henderson; Basham, Egan, O’Connell; Baldock, Lundstram, Norwood, Fleck, Stevens; McBurnie, McGoldrick. All. Wilder.

Manchester City (4-3-3): Bravo; Walker, Otamendi, Fernandinho, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Aguero, Sterling. All. Guardiola.

Sheffield-Manchester City, come seguire il match in tv e streaming

Sheffield-Manchester City, info diretta tv e streaming. Questo match della 24.a giornata di Premier League, calcio d’inizio fissato per le ore 20.30, non verrà trasmesso su Sky Sport Italia. Infatti per questo turno di campionato il match trasmesso sarà Chelsea-Arsenal. Per seguire gli aggiornamenti Live del match, è possibile consultare i profili social delle due squadre.