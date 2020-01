Torna la Premier League e questo sabato, il big match del torneo più bello del mondo sarà Tottenham-Liverpool. Un match affasciante quello tra gli Spurs e i Reds. Sarà un replay della finale di Champions League disputata lo scorso anno tra le due squadre, al Wanda Metropolitano di Madrid. Da quella famosa partita dove gli uomini di Klopp ebbero la meglio sulla compagine allora allenata da Pochettino, sono cambiate tante cose.

Sulla panchina degli Spurs siede ora Jose Mourinho, nemico giurato del Liverpool, fin dai tempi in cui lo Special One allenava il Chelsea. Il Tottenham dall’arrivo di Mou è notevolmente cambiato sul piano del gioco e attenderà il Liverpool nella propria metà campo, con l’intento di non far segnare nessuna rete a Salah & co. Klopp conosce bene l’attitudine difensiva della squadra allenata dal portoghese, ma non rinuncerà di certo a ciò che il Liverpool sa fare meglio: attaccare sugli esterni.

Il Tottenham proverà a sfruttare la velocità di Son in contropiede, cercando pure di sfruttare il grande fiuto del gol di Harry Kane. Delusione della finale di Champions scorsa contro i Reds. Calcio d’inizio ore 18:30, sabato 11 gennaio.

Tottenham-Liverpool diretta tv e streaming, dove vedere Premier League sabato 11 gennaio

Il match di Premier League, Tottenham-Liverpool, in programma sabato 11 dicembre alle ore 18:30, sarà trasmesso in diretta tv su Sky, piattaforma che detiene i diritti della Premier League. Per coloro che vogliano vedere il match direttamente sul proprio smartphone, tablet o pc, consigliamo di scaricare l’app Sky Go. Disponibile per tutti gli abbonati Sky. Buona visione!