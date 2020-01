West Ham-Liverpool, diretta tv e streaming, dove vederla mercoledì 29 gennaio

Klopp ha ammesso nei giorni scorsi di aver perso il conto dei punti fatti dal suo Liverpool in questa stagione di Premier League. Il tecnico tedesco non ha tutti i torti, dato che la sua squadra sta praticamente sfiorando la perfezione quest’anno: 22 vittorie e un pareggio stanno caratterizzando la cavalcata dei Reds verso un titolo che manca dal lontano 1989. È passato troppo tempo e i tifosi sono stanchi di aspettare, ma oramai a Anfield è tutto pronto per festeggiare.

Qualora i Reds battano il West Ham domani, il distacco inflitto al Manchester City secondo in classifica, sarebbe +19. Un qualcosa di incredibile, considerando la forza degli uomini di Guardiola. L’ultimo match disputato dal Liverpool in casa del Wolverhampton ha lasciato qualche perplessità: la squadra ha faticato più del dovuto, specialmente sugli esterni. Letteralmente presi a fette dalla velocità di Adama Traore. C’è da considerare la grande pericolosità dei Wolves nella propria tana, così come lo stato di forma degli uomini di Nuno Espírito Santo. In ogni caso, la capolista è riuscita a portare a casa il successo. Il recupero di domani contro gli hammers, non sembra impensierire Klopp: il West Ham occupa la quintultima posizione in classifica. Sulla carta, i Reds mangeranno in un sol boccone la compagine di Moyes. Calcio d’inizio ore 20:45, mercoledì 29 gennaio.

West Ham-Liverpool diretta tv e streaming, dove vedere Premier mercoledì 29 gennaio

Il match di Premier League, West Han-Manchester United, sarà trasmesso in diretta tv su Sky, mercoledì 29 gennaio alle ore 20:45. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet o computer, consigliamo di scaricare l’app Sky Go. Disponibile per tutti gli abbonati Sky. Buona visione!