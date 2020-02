La convincente prestazione nell’ottavo di finale di Coppa del Re, ha galvanizzato l’ambiente Barcellona. I blaugrana sono ancora alle prese con il nuovo assetto tattico imposto da Setien. Il nuovo tecnico subentrato a Valverde, sta cominciando a entrare nella testa dei giocatori e le ultime prestazioni con Leganes e Levante, hanno convinto i più scettici. I catalani per quanto concerne il gioco, dovranno ripartire con quanto di buono hanno fatto vedere contro il Leganes in Coppa del Re: un 5-0 senza repliche con sguardo verso il quarto di finale, in programma giovedì 6 febbraio.

Questa volta l’avversario sarà molto più difficile e spesso indigesto al Barcellona: l’Athletic Bilbao. Negli ultimi anni, Messi & co. sono spesso usciti con le ossa rotte dal San Mames. Dunque il test per Setien sarà senz’altro probante. Le brutte notizie in casa Barcellona, arrivano però dall’infermeria. Il francese Dembele infatti si è infortunato nuovamente, e non sarà a disposizione per il match contro i baschi. Il Bilbao ha voglia di riscatto dopo la sconfitta interna con il Getafe, nell’ultima giornata di Liga. Calcio d’inizio ore 21, giovedì 6 febbraio.

Athletic Bilbao-Barcellona streaming e diretta tv, dove vedere Coppa del Re giovedì 6 febbraio

Il match valido per il quarto di finale di Coppa del Re, Athletic Bilbao-Barcellona, non sarà trasmesso in diretta tv o streaming da nessuna emittente in Italia. DAZN e Mediaset detengono i diritti della competizione, ma la visione è disponibile solamente per Spagna, Germania, Austria, Svizzera e Giappone. Consigliamo di seguire il live del match sulle rispettive pagine Facebook o Instagram dei rispettivi club.