Bale sempre più in crisi con il Real Madrid, addio a giugno

La storia di Gareth Bale con il Real Madrid si interromperà a giugno. Il calciatore gallese è un corpo estraneo al club merengue oramai da molto tempo, ma nell’ultimo match di Pamplona contro l’Osasuna, Zidane ha deciso di dargli una chance. Ciò però non ha portato a nessun miglioramento, dato che la prestazione di Bale è stata impalpabile e decisamente al di sotto delle aspettative.

Come riporta AS, la partita di Bale è stata negativa nonostante il risultato positivo del Madrid. L’ex Tottenham è apparso freddo e poco partecipativo. Segnale che il suo tempo a Madrid, pare essere giunto alla fine.

Zidane lo difende, ma a fine stagione sarà addio

In conferenza stampa, il tecnico francese del Madrid, Zinedine Zidane, ha difeso il calciatore con il quale è andato in polemica varie volte in precedenza: “Bale è un giocatore importante, lo ha dimostrato. Ha disputato una buona gara sia dal punto di vista difensivo, che offensivo”. Ciò che manca a Bale sono i gol insomma. Ciò per cui è nato e con i quali ha regalato grandi successi in Europa alla Casa Blanca. Manca insomma la vera essenza del calciatore britannico. Non cosa da poco. Proprio per questo, il Madrid lo cederà. Futuro in Italia o Inghilterra per Bale?