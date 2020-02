Guardiola-Juventus: ora si può fare davvero, ma occhio al Bayern

La tempesta che si sta abbattendo sul Manchester City – escluso dalle coppe europee dalla UEFA per due anni – potrebbe generare un vero e proprio stravolgimento a livello di calciomercato. La società inglese ha già annunciato che farà ricorso, ma in caso non venga accolto, molti calciatori potrebbero lasciare il team. Ciò riguarda pure l’allenatore degli Sky Blues, il quotatissimo Pep Guardiola.

Il tecnico catalano, potrebbe decidere di restare solamente in caso di vittoria in Champions League quest’anno. Il City tenterà il tutto per tutto pur di portare a casa la coppa, e questa situazione potrebbe dare una spinta in più per ottenere l’obiettivo. Qualora non si verifichi, Pep ha già le valigie pronte. Destinazione Torino?

La Juventus ci proverà di sicuro, ma anche il Bayern rivuole Pep

La mezza crisi che sta vivendo la Juventus di Sarri, potrebbe costare cara al tecnico toscano. La sua Juve non convince e la volontà di Agnelli, è quella di portare allo Stadium il tanto sognato Guardiola. La prima scelta è sempre stato Pep, ma il City non ha mai avuto intenzione di lasciarlo andare via. Ora però, una mancata partecipazione forzata in Champions per due anni, può indurre l’ex Barcellona a cambiare aria. La Juventus è un’ottima sfida da intraprendere: portare il tiki taka in Italia e riuscire a vincere anche da noi, alletta Pep.A mettere i bastoni tra le ruote c’è una sua ex squadra: il Bayern Monaco. Secondo alcuni rumors provenienti dalla Germania, i bavaresi rimpiangono il lavoro svolto da Guardiola nei suoi anni al Bayern e vogliono dargli un’altra chance. Chi vincerà questo braccio di ferro?