La brutta caduta in Champions League con l’Atletico Madrid, ha fatto molto male al Liverpool di Jurgen Klopp. I Reds si sono arresi ai colchoneros per 1-0 nell’ottavo di finale d’andata nell’Europa che conta. Ora sono in cerca di riscatto in Premier League, dominata in lungo e largo da Salah & co. Il Liverpool ha 22 punti di vantaggio sul Manchester City e il titolo matematico è sempre più vicino.

L’avversario dei Reds nel prossimo posticipo di Premier in programma lunedì 24 febbraio, sarà il West Ham, squadra che milita nei bassifondi della classifica – terzultimo posto – e che non ha racimolato nemmeno una vittoria nelle ultime sei gare. La compagine di Klopp invece, non conosce sconfitta in questa campionato: 25 vittorie e un pareggio sono un’andamento quasi irreale. Neanche lo stesso Klopp si ricordava quanti punti avesse raccolto il suo Liverpool, in questa Premier League. L’obiettivo vero dei campioni d’Europa in carica, è stato sempre quello di vincere la Premier. Trofeo che manca oramai tra 30 anni, a differenza della Champions League.

L’impegno con gli hammers non è assolutamente proibitivo, anche se un leggero calo a livello di prestazione si è riscontrato nella capolista. Non performante come qualche giornata fa. Calcio d’inizio ore 21, lunedì 24 febbraio.

Liverpool-West Ham streaming e diretta tv, dove vedere Premier League lunedì 24 febbraio

Il match di Premier League, Liverpool-West Ham, in programma lunedì 24 febbraio alle ore 21, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport. Sky detiene i diritti della Premier e mette a disposizione degli abbonati l’applicazione Sky Go, con la quale sarà possibile vedere il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet o pc. In qualsiasi momento. Buona visione!