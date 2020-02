Superato lo shock per via della decisione della UEFA dovuta al presunto rispetto delle regole nel Fair Play Finanziario, il Manchester City di Pep Guardiola torna a parlare come sa meglio fare. Esprimendosi in campo. Gli Sky Blues non hanno praticamente più nulla da dire a questa Premier League, essendo distanti dal Liverpool capolista di ben 25 punti. Ma con una partita in meno, da giocare mercoledì 19 febbraio contro il West Ham.

Gli hammers non sono certamente un’avversario temibile per De Bruyne & co., oramai con la testa alla Champions League di quest’anno e non solo. Il test sarà significativo per Guardiola: Pep vuole valutare se c’è stato un contraccolpo psicologico dopo l’esclusione dalle competizioni europee per i prossimi due anni. Il West Ham ha estremamente bisogno di punti, essendo al terzultimo posto in classifica in questa Premier League. Tra le fila del City, mancheranno due pedine importanti come Sterling e Sane. Entrambi fuori per infortunio. Non sorridono nemmeno gli hammers, i quali dovranno fare a meno di Wilshere e Yarmolenko. Calcio d’inizio ore 20:30, mercoledì 19 febbraio.

Manchester City-West Ham streaming e diretta tv, dove vedere Premier League mercoledì 19 febbraio

Il match di Premier League, Manchester City-West Ham, in programma mercoledì 19 febbraio alle ore 20:30, non sarà trasmesso da nessuna emittente tv in Italia. Sky detiene i diritti della Premier League, ma questa volta non coprirà il match. Consigliamo di seguire la partita diretta live, attraverso le pagine Instagram e Facebook delle due squadre.